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Российский Красный Крест предоставил 118 школьных наборов для детей в пунктах временного размещения в Пензенской области

14:09 | 16.08.2024 | Общество

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Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» предоставило 118 школьных наборов для детей, находящихся в пунктах временного размещения на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Российский Красный Крест предоставил 118 школьных наборов для детей в пунктах временного размещения в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общественная организация обеспечила учащихся начальной школы рюкзаками и канцелярскими товарами к 1 сентября», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что 70 наборов передано в пункт временного размещения в Леонидовке, 37 и 11 — в ПВР, действующие в санаториях имени В.В. Володарского и «Березовая роща» соответственно.

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