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На фестивале «Кинометрия» в Пензе покажут фильм «Сокровища Ермака»

12:04 | 16.08.2024 | Общество

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Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Фильм «Сокровища Ермака» будет показан в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», в предстоящее воскресенье, 18 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

На фестивале «Кинометрия» в Пензе покажут фильм «Сокровища Ермака»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«В центре сюжета — история школьника Кости и его друзей, которые находят древнюю карту с легендарным кладом и отправляются на его поиски. Правда, бандиты и полиция мешают найти сибирские сокровища», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что кинопоказы в рамках фестиваля проходят на площадке жилого комплекса «Лугометрия», начало — в 19.00.

«В этом году партнером мероприятия выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Во время работы фестиваля организован конкурс документального кино. Молодежь, занимающаяся в медиацентрах «Движения первых», представит на суд жюри свои работы. На данный момент члены жюри, в состав которого входят организаторы фестиваля, известные актеры и общественные деятели, начинают просмотр конкурсных видеоматериалов. Победитель получит приз — сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение оборудования для производства контента», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что церемония закрытия фестиваля состоится в преддверии Дня российского кино 25 августа.

Из текста следует, что в программе мероприятия — подведение итогов конкурса документального кино, показ фильмов «Я на перемотке» и «Ледяная история», перенесенных из-за непогоды, а также ленты «Жили-были».

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