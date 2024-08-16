В Белоруссии участники поисковой экспедиции, в состав которой вошли пензенцы, обнаружили останки бойцов Красной армии и медаль Общество

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Участники международной поисковой экспедиции «Вахта памяти – 2024», в состав которой вошли представители отряда «Поиск-вездеход» из Пензенской области, обнаружили останки 13 бойцов и командиров Красной армии и медаль «За боевые заслуги» на территории Рогачевского района Гомельской области Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Поисковые работы проходят на местах боев по следам операции «Багратион» близ деревни Лужки. Пензенский отряд работает совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Вооруженных сил Республики Беларусь. В составе поискового отряда из Пензы преподаватели, студенты и школьники пензенского колледжа транспортных технологий, средней школы №221 города Заречный и Пензенского государственного университета», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что благодаря архивной работе удалось установить имя бойца, которому принадлежала найденная медаль.

«Это уроженец Москвы Благов Сергей Яковлевич 1914 года рождения, старшина 269-й стрелковой дивизии, он погиб в первые дни проведения операции «Багратион» в боях за освобождение Белоруссии. На данный момент ведется поиск родных героя», — уточняется в сообщении.