17:37:01 Пятница, 16 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области проведут выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением

17:06 | 16.08.2024 | Общество

Печать

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением будет проведено в Пензенской области с 19 августа по 5 сентября.

В Пензенской области проведут выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте Пензастата, цель выборочного наблюдения — сбор информации о реальных затратах времени на выполнение различных видов деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

«Сбор данных будет проводиться специально уполномоченными работниками – интервьюерами [...] методом личного опроса членов домашних хозяйств и заполнения специальных форм — вопросников наблюдения. При посещении интервьюеры должны будут предъявить служебное удостоверение Росстата и паспорт. В Пензенской области в рамках наблюдения будут опрошены домохозяйства, расположенные в городах: Пенза, Заречный, Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, Сердобск; а также в районах области: Башмаковском, Бековском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Шемышейском», — сказано в тексте.

Читайте также
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка пуделя
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Центр здоровья работающих ФМБА России планируется открыть в Заречном
Памятник Савицкому демонтирован на территории губернаторского дома в Пензе Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама