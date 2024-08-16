В Пензенской области проведут выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением Общество

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением будет проведено в Пензенской области с 19 августа по 5 сентября.

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Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте Пензастата, цель выборочного наблюдения — сбор информации о реальных затратах времени на выполнение различных видов деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

«Сбор данных будет проводиться специально уполномоченными работниками – интервьюерами [...] методом личного опроса членов домашних хозяйств и заполнения специальных форм — вопросников наблюдения. При посещении интервьюеры должны будут предъявить служебное удостоверение Росстата и паспорт. В Пензенской области в рамках наблюдения будут опрошены домохозяйства, расположенные в городах: Пенза, Заречный, Каменка, Кузнецк, Нижний Ломов, Никольск, Сердобск; а также в районах области: Башмаковском, Бековском, Белинском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Лунинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском и Шемышейском», — сказано в тексте.