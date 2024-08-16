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В Пензенской области выявлен факт ввода в оборот почти 17 тонн мороженого неизвестного происхождения

18:01 | 16.08.2024 | Общество

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Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Сотрудники Россельхознадзора при проведении мониторинга по соблюдению обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» с использованием аналитических модулей искусственного интеллекта выявили факт введения в оборот молочной продукции неизвестного происхождения обществом с ограниченной ответственностью «ТД Айсберри». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в пятницу, 16 августа.

В Пензенской области выявлен факт ввода в оборот почти 17 тонн мороженого неизвестного происхождения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в период с 1 по 28 июля уполномоченными лицами ООО «ТД Айсберри» оформлялись акты несоответствия товарно-материальных ценностей, по которым введено в оборот 16 тонн 892,4 кг мороженого с помощью функции «Инвентаризация». При этом в ФГИС «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение добавленной молочной продукции», — сказано в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что не представляется возможным проследить происхождение такой продукции и ее безопасность, узнать информацию о реальном количестве, качестве и происхождении сырья.

Из текста следует, что управлением Россельхознадзора приняты соответствующие меры.

«Выданы предупреждения в ИС «ВетИС.Паспорт», объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии, направлены материалы для согласования контрольно- надзорного мероприятия с органами прокуратуры Пензенской области. Информация направлена в УМВД Пензенской области», — уточняется в сообщении.

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