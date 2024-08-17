В Заре к 1 сентября планируется открыть для проезда участок дороги к новой школе Общество

Пенза, 17 августа 2024. PenzaNews. Участок дороги от улицы Новоселов до новой школы в микрорайоне Заря планируется открыть для проезда к 1 сентября. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«К 1 сентября планируем открыть для проезда участок дороги по улице Героя России Сергеева — от улицы Новоселов до новой школы на 1,1 тыс. мест в Заре. Порядка 90% работ выполнено. Речь идет об устройстве проезжей части, тротуаров, бордюров, ливневой канализации, световых опор. Осталось уложить верхний слой асфальта», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 16 августа.

По словам главы города, оставшуюся часть дороги планируется завершить к концу года: в настоящее время переустроены инженерные коммуникации, выполнена укладка нижнего слоя асфальтобетона.

«Общая протяженность дорожного полотна составит 1,9 км. Предусмотрено две полосы движения шириной 3–3,5 метра», — напомнил он.

«Уверен, что такие изменения в транспортной инфраструктуре позитивно скажутся на качестве жизни в Заре», — подчеркнул Александр Басенко.