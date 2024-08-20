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Специалисты пензенского «Мостовика» строят фортификационные сооружения в Курской области

14:03 | 20.08.2024 | Общество

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Специалисты пензенского предприятия «Мостовик» строят фортификационные сооружения в Курской области. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Специалисты пензенского «Мостовика» строят фортификационные сооружения в Курской области

Фото: T.me/omelnichenko

«Специалисты пензенского «Мостовика» помогают укреплять обороноспособность Курской области — строят фортификационные сооружения. Эта работа идет круглосуточно. Пензенцы, находясь фактически на передовой, демонстрируют высокий профессионализм, слаженность действий, четкое выполнение поставленной задачи», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 20 августа.

Он отметил, что сотрудникам «Мостовика» не в первый раз приходится работать в очень непростых условиях.

«В 2022 году наше предприятие одним из первых выразило готовность работать на новых российских территориях. За два года «Мостовиком» успешно реализованы десятки инфраструктурных проектов по восстановлению дорожной сети Донецкой и Луганской народных республик. Спасибо нашим землякам за их доблестный труд», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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