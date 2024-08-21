В Пензе наградили участников юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» Общество

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев наградили победителей спортивных состязаний, состоявшихся в рамках юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец».

Фото: T.me/omelnichenko

Церемония состоялась на плацу Пензенского артиллерийского инженерного института в минувший вторник, 20 августа.

«Состязания шли в 11 видах спорта. Команда Пензенской области заняла первое место в разборке и сборке автомата АК-74, второе место — в турнире по пейнтболу, третье место — в соревнованиях по баскетболу. Кроме того, наш Константин Кшуманев завоевал третье место в настольном теннисе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он предположил, что главным для всех участников сборов «была возможность проявить лучшие качества своего характера, приобщиться к армейскому быту, подружиться с ребятами из других регионов».

«Поздравляю всех «гвардейцев» с успешным прохождением всех испытаний. Пусть достигнутые успехи вдохновят каждого на новые достижения!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.