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В Пензе наградили участников юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец»

10:04 | 21.08.2024 | Общество

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев наградили победителей спортивных состязаний, состоявшихся в рамках юнармейских военно-патриотических сборов ПФО «Гвардеец».

В Пензе наградили участников юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец»

Фото: T.me/omelnichenko

Церемония состоялась на плацу Пензенского артиллерийского инженерного института в минувший вторник, 20 августа.

«Состязания шли в 11 видах спорта. Команда Пензенской области заняла первое место в разборке и сборке автомата АК-74, второе место — в турнире по пейнтболу, третье место — в соревнованиях по баскетболу. Кроме того, наш Константин Кшуманев завоевал третье место в настольном теннисе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он предположил, что главным для всех участников сборов «была возможность проявить лучшие качества своего характера, приобщиться к армейскому быту, подружиться с ребятами из других регионов».

«Поздравляю всех «гвардейцев» с успешным прохождением всех испытаний. Пусть достигнутые успехи вдохновят каждого на новые достижения!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.

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