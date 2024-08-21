В Пензе на улице Плеханова высадили липы Общество

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Липы высажены на улице Плеханова в Пензе, где ранее были спилены тополя. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«В прошлом году на улице Плеханова в районе пензенского колледжа искусств спилили аварийные тополя. Знаю, что горожане выражали беспокойство, появится ли замена старым деревьям. Как и планировали, высадили на месте больных и небезопасных для жителей тополей саженцы лип. Это крупномеры каждый от 3,5 метров высотой возрастом от 5 до 7 лет. Чтобы они успешно прижились на новом месте, подрядчик убрал старый грунт, засыпал дренаж и плодородный чернозем. Место солнечное, и погода стоит благоприятная — умеренная температура воздуха, идут небольшие дожди», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 21 августа.

Александр Басенко добавил, что специалисты «будут дополнительно отливать растения дважды в неделю», по его словам, на один ствол уходит примерно 40 литров воды.

«Эту работу ведем в рамках благоустройства территории около пензенского цирка. После завершения строительства дороги между улицами Плеханова и Гладкова здесь будет обустроен газон, высажены ели, каштаны и липы. Согласно контракту, саженцы также будут не моложе 5 лет», — пояснил он.

Глава города обратил внимание на то, что до холодов в разных районах Пензы планируется высадить еще около 200 деревьев и свыше 9 тыс. кустарников, в их числе — туи, клены, акации, дубы, ивы, яблони, рябины, сирень и спирея.

«Уже заключен контракт на большую часть зеленых насаждений. К примеру, улицу Суворова в районе стелы работникам завода дезхимоборудования скоро украсят девять голубых елей. Также сделаем несколько газонов — сейчас подрядчик готовится засеивать травой территории на разделительной полосе по улице Чаадаева и в сквере около детской музыкальной школы №2», — отметил Александр Басенко.