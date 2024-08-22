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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага

10:03 | 22.08.2024 | Общество

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем государственного флага Российской Федерации.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это праздник настоящих патриотов родной Отчизны — всех тех, кто беззаветно любит и гордится своим государством. Он объединяет всех жителей нашей страны, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, олицетворяет славу и величие России. Убежден, что своим трудом и талантами под нашим триколором мы сделаем все для процветания и укрепления могущества Родины», — подчеркнул спикер гордумы.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, счастья, процветания, реализации всех намеченных планов, удачи в делах и новых свершений на благо Отечества.

«Пусть флаг России развевается над мирной и счастливой страной!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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