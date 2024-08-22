В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» Общество

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец», в которых принимали участие более 300 старшеклассников из 14 регионов Приволжского федерального округа, Донецкой народной республики и Запорожской области, состоялась на учебном полигоне пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в селе Константиновка.

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев, депутат Государственной думы РФ Сергей Морозов, заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Александр Мищенко, заместитель начальника главного штаба движения «Юнармия» Екатерина Чижикова. Почетным гостем также стал кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Артем Николаев.

«Полученный здесь опыт поможет вам стать достойными гражданами своей страны и добиться новых успехов. Желаю вам дальнейшего совершенствования своих лучших качеств и новых достижений в учебе, спорте и культурном развитии. Помните героические страницы нашей великой истории, чтите традиции и приумножайте славу России», — обратился Олег Машковцев к участникам сборов.

В свою очередь Олег Мельниченко выразил мнение, что «Гвардеец» — один из наиболее удачных проектов в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Проигравших тут точно нет, все вы победители!» — подчеркнул он.

Затем состоялось награждение. Первое место в общекомандном зачете по итогам прохождения программы сборов заняли представители Пензенской области, второе — юноши из Башкирии, третье — участники из Оренбургской области.

После официальной части Олег Машковцев и Олег Мельниченко провели отдельную встречу с подростками, где они поделились впечатлениями и выразили свои пожелания по поводу будущих сборов.

Олег Мельниченко проинформировал о том, что планируется расширить географию участников проекта. По его словам, в следующем году планируется пригласить команды из Луганской народной республики и Брестской области Белоруссии, сообщает пресс-служба облправительства.