В Пензенской области 30 новых машин пополнили автопарк вневедомственной охраны Росгвардии Общество

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. 30 новых машин пополнили автопарк вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области.

Фото: 58.rosguard.gov.ru

«Каждый из новых 30 автомобилей укомплектован сигнальными громкоговорящими устройствами, цифровыми радиостанциями и системой видеонаблюдения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем уточняется, что ключи от нового транспорта бойцам подразделения вручил начальник вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии полковник полиции Вадим Конкин.

«Обращаясь к личному составу, Вадим Конкин поблагодарил подчиненных за добросовестное отношение к служебным обязанностям и подчеркнул, что сотрудники вневедомственной охраны ежедневно делают все, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в регионе», — отмечается в пресс-релизе.