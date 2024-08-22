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На закрытии фестиваля «Кинометрия» в Пензе покажут три фильма

15:02 | 22.08.2024 | Общество

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Три фильма будет показано в заключительный день фестиваля «Кинометрия» организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни».

На закрытии фестиваля «Кинометрия» в Пензе покажут три фильма

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в предстоящее воскресенье, 25 августа, сначала зрители увидят перенесенные из-за непогоды картины: в 15.00 — «Я на перемотке!», в 16.40 — «Ледяная история».

«В центре сюжета фильма «Я на перемотке!» — история молодого менеджера Макса, который занят своей работой и не замечает самых важных вещей. В годовщину знакомства с девушкой и после случайной ссоры с необычной таксисткой парень начинает жить словно на перемотке, пропуская самые яркие события жизни. Сказка «Ледяная история» расскажет о том, как дедушка и его внуки спасают страну мороженого от злодея», — отмечается в пресс-релизе.

В нем указано, что церемония закрытия фестиваля начнется в 19.00, гостей мероприятия ждет праздничная программа, будут подведены итоги конкурса документального кино, снятого воспитанниками медиацентров «Движения первых», состоится киновикторина, после чего запланирован просмотр российской комедийной драмы «Жили-были» из коллекции видеосервиса Wink.

«Лента «Жили-были» повествует о любовном треугольнике, сложившемся между двумя жителями глухой деревни и их знакомой», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что кинопоказы в рамках фестиваля проходят на площадке жилого комплекса «Лугометрия».

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