Александр Басенко назвал обновление детских площадок актуальной темой Общество

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Обновление детских площадок является актуальной темой. Такое мнение выразил глава Пензы Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Обновление детских площадок во дворах — тема важная и актуальная, ребята проводят здесь много свободного времени. Каждый год работаем над тем, чтобы количество современных игровых и спортивных элементов увеличивалось. Этим летом в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей установили игровые комплексы, песочницы, горки, качалки, а также тренажеры и турники на 42 площадках, еще две — в процессе», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 22 августа.

Александр Басенко добавил, что работа по программе выполнения наказов избирателей ведется комплексно.

«За сезон в 78 дворах отремонтировали асфальтовое покрытие. Также по 20 адресам появилось более 50 новых элементов придомовой инфраструктуры — лавочек, урн, ограждений», — уточнил глава Пензы.