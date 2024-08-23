В Мелитополе состоялась встреча Тицкого с Федотовым и Кувайцевым Общество

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Встреча заместителя губернатора Запорожской области Антона Тицкого с вице-губернатором Пензенской области Сергеем Федотовым и первым заместителем председателя правительства региона Виктором Кувайцевым состоялась в Мелитополе.

Фото: Pnzreg.ru

Ключевой темой обсуждения стал ремонт социально значимых объектов в Токмакском и Пологовском муниципальных округах.

Как отметил Сергей Федотов, по поручению губернатора Олега Мельниченко сотрудники пензенской аварийной бригады постоянно находятся в Токмаке и Пологах.

«Сейчас они участвуют в подготовке школ и детских садов к новому учебному году, приводят в порядок теплопункты, в том числе в школах, решение об открытии которых к 1 сентября текущего года принято правительством Запорожской области», — сказал он.

Также на встрече было озвучено, что в рамках шефской помощи ведется реконструкция трех канализационно-насосных станций в Пологах, а в Токмаке отремонтировано две артезианские скважины, 800 метров городского водопровода, школа №6 и дворец спорта.

Виктор Кувайцев проинформировал, что в настоящее время прорабатывается план работ на 2025 и последующие годы.

В свою очередь Антон Тицкий выразил благодарность за содействие в восстановлении важных инфраструктурных объектов и отметил высокий уровень проводимых работ.

«Прошу вас рассмотреть возможность командирования в Токмаский округ врачей, наши жители сейчас очень нуждаются в квалифицированной медицинской помощи», — сказал он.

Как уточнил Сергей Федотов, в настоящее время в Токмаке ведут прием пять медработников из Пензы. Командировки врачей планируется организовывать регулярно, сообщает пресс-служба облправительства.