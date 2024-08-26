Пензенская делегация участвует в российско-китайском молодежном форуме в Саратове Общество

Пенза, 26 августа 2024. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в IX российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы» в Саратове. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Делегация Пензенской области в составе девяти наших студентов работает на проходящем в Саратове IX российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы». Всего в нем принимают участие порядка 300 ребят из Приволжского федерального округа и Китайской Народной Республики. В программе форума — образовательные и практические треки, экскурсии, творческие презентации регионов», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 25 августа.

Он добавил, что, по словам студентов, большой интерес у китайских гостей вызвал «чайный стол», где молодые люди в костюмах барыни и офицера, выполненных в стилистике абашевской игрушки, угощали участников пензенскими сладостями.

«Главный пензенский сувенир тоже продемонстрировали», — отметил губернатор.

«Наши студенты также приняли участие в проектной сессии, где совместно с китайскими участниками разработали и представили проекты по устойчивому развитию акваторий рек Волга и Янцзы. Эти материалы войдут в резолюцию форума», — проинформировал Олег Мельниченко.