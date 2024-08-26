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В селе Лопатино вступили в завершающую стадию работы по благоустройству площади Гагарина

15:31 | 26.08.2024 | Общество

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Пенза, 26 августа 2024. PenzaNews. Работы по благоустройству площади Гагарина в селе Лопатино Пензенской области, которые проводятся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», вступили в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В селе Лопатино вступили в завершающую стадию работы по благоустройству площади Гагарина

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Подрядчик уже уложил асфальт на площади. Также были проведены следующие работы: подготовлено основание под укладку плитки в рамках монтажа сцены, установлен бордюрный камень, смонтированы ступени, уложено асфальтовое покрытие примыкания, установлены скамейки и урны», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на благоустройство площади из бюджетов всех уровней было выделено более 5 млн. рублей.

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