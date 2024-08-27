Заречный, Сердобск и Никольск получат федеральные средства на благоустройство территорий по итогам всероссийского конкурса Общество

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Заречный, Сердобск и Никольск Пензенской области вошли в число победителей IX всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Фото: T.me/omelnichenko

«Заречный получит на реализацию проекта «Каждый атом важен» более 96 млн. рублей. Предусмотрено благоустройство сквера имени Демакова. Запланировано строительство для детей трех развивающих площадок — научных загадок, астрономической и математической», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале во вторник, 27 августа.

Он добавил, что городу Сердобску будет выделено более 90 млн. рублей на проект «Сосновый бор — семейная аллея».

«Акцент поставлен на принцип минимального вмешательства в существующий лесной массив. Будут сделаны пешеходно-велосипедные дорожки, входная зона, скейт-площадка», — уточнил глава региона.

По словам Олега Мельниченко, на проект «Никольск — хрустальное сердце России» по итогам конкурса будет направлено 70 млн. рублей.

«Предусмотрено комплексное благоустройство центральной части города — территории технологического колледжа имени Оболенского и сквера напротив, а также сквера возле пожарного депо и набережной реки Вырган», — пояснил он.

Губернатор отметил, что все проекты планируется реализовать в 2025 году.

«Будем продолжать работу над преображением наших городов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Кроме того, по поручению главы государства по итогам Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2022 года, проводится дополнительный конкурс для регионов ДФО. В нем принимают участие малые города с численностью населения до 250 тыс. человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от 5 тыс. человек.

Конкурсы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».