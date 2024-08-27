Глава Пензы поручил благоустроить территории вблизи новых школ в Заре и на ГПЗ-24 Общество

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил благоустроить территории вблизи двух новых школ на 1 тыс. 100 мест каждая в микрорайонах Заря и ГПЗ-24, открытие которых планируется приурочить ко Дню знаний.

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«Помимо подготовки торжественной программы, нужно обеспечить благоустройство подъездных путей и прилегающих к объектам территорий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии.

Глава города поставил задачу нанести разметку на дороге от улицы Антонова к школе на ГПЗ-24 и обустроить искусственную неровность.

Кроме того, он поручил смонтировать два дополнительных остановочных павильона: один — в районе улицы Героя России Сергеева, второй — на въезде в микрорайон со стороны федеральной трассы М5 «Урал».

Помимо этого, Александр Басенко потребовал осуществить на всех прилегающих территориях покос травы и убрать мусор, сообщает пресс-служба мэрии.