«Ростелеком» и «Территория жизни» подвели итоги фестиваля «Кинометрия» в Пензе Общество

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. «Ростелеком» и ГК «Территория жизни» подвели итоги IV фестиваля «Кинометрия», который в этом году проходил на открытой площадке жилого комплекса «Лугометрия» в Пензе по воскресеньям с 28 июля по 25 августа.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отмечается в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в заключительный день мероприятия — в преддверии Дня российского кино — показы длились 5 часов, зрители увидели три отечественных фильма из коллекции видеосервиса Wink: «Я на перемотке», «Ледяная история» и «Жили-были».

«В финале вечера организаторы «Кинометрии» подвели итоги конкурса документального кино, который проводился среди воспитанников медиацентров общероссийской организации детей и молодежи «Движение первых». По решению жюри, куда вошли сотрудники «Ростелекома», ГК «Территория жизни» и представители СМИ, победителем стала медиастудия «Компас» из центра развития творчества детей и юношества Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что высокую оценку получил фильм о травматологе и военном хирурге Арслане Абдуллаеве, его создателям вручен денежный сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение аппаратуры для производства видеоконтента.

Комментируя итоги кинофестиваля, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков отметил, что за 4 года «Кинометрия» завоевала популярность.

«Сюда приходят целыми семьями послушать живую музыку, поучаствовать в конкурсах и, конечно же, посмотреть кино. В этом году мы выбрали для показов отечественные фильмы, которые не оставляют зрителей равнодушными», — подчеркнул он.

В свою очередь коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова обратила внимание на то, что кинопоказы объединили жителей разных районов Пензы.

«Лугометрия» постепенно становится общегородским центром притяжения. Здесь создаются новые интересные локации для отдыха семей, и мы рады видеть такое большое количество гостей на мероприятиях», — сказала Оксана Маркова, слова которой приводятся в пресс-релизе.