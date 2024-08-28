В Пензе у стелы работникам завода дезхимоборудования высадили ели Общество

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Девять молодых елей посажено у стелы работникам завода дезхимоборудования в Пензе. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

Фото: T.me/basenkoAN

«Старые хвойные деревья находились в неудовлетворительном состоянии, поэтом ранее были выполнены мероприятия по их опиловке, корчеванию пней. Теперь территорию будут украшать девять молодых елочек. Корни саженцев упаковали в биоразлагаемую мешковину, которую удерживает металлическая сетка. В таком виде деревца поместили в подготовленную землю — это защищает корни от повреждений, а почва спустя сезон будет обогащена микро- и макроэлементами», — написал о в своем Telegram-канале в среду, 28 августа.

Александр Басенко подчеркнул, что «работа по озеленению ведется на территории всего города».

«Сотрудники управления ЖКХ регулярно проводят объезды, выявляют участки, нуждающиеся в благоустройстве. Учитываются и пожелания граждан. Также в список входят адреса, где была выполнена опиловка аварийных деревьев. Например, улица Московская, скверы имени Белинского и «Копилка пословиц», — отметил он.

Глава Пензы напомнил, что в текущем году планируется посадить около 200 деревьев и 9 тыс. кустарников.