Власти Пензенской области назвали фейком информацию о группе диверсантов в регионе Общество

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Информация о якобы обнаруженной на территории Пензенской области группе диверсантов, связанной с Украиной, является ложной. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

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«На территории региона распространяется ложная информация о якобы обнаруженной в выходные дни на территории одного из районов группе диверсантов, связанной с Украиной. Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что жителям необходимо сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не участвовать в распространении фейков.

«Напоминаем, что за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные, в том числе о ходе СВО, установлена уголовная ответственность», — отмечается в сообщении.