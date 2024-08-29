Олег Мельниченко посетил Сердобский район Общество

Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Сердобский район в минувшую среду, 28 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Об итогах поездки глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Провел выездное рабочее совещание по реализации пилотного проекта, направленного на повышение качества жизни в Сердобском районе. Осмотрел в райцентре дороги и скверы, посетил социально значимые объекты: больницу, школу №4, РДК, дом, строящийся для молодых специалистов здравоохранения», — написал он.

Олег Мельниченко напомнил, что до конца текущего года в Сердобске планируется отремонтировать более 10 км дорог, будут благоустроены общественные территории — скверы «Семья», «Ясенки», имени Островского на месте старого парка.

«Сквер Дружбы в порядок уже приведен. 1 сентября начнутся занятия в капитально отремонтированной школе №4. В центральную больницу имени Настина скоро поступит новый аппарат МРТ — модуль под него практически готов. Новую жизнь получил расположенный в старинном здании районный дом культуры, осталось установить оборудование в концертном зале и можно проводить творческие мероприятия», — отметил губернатор.

«Будем продолжать работу по изменению жизни в Сердобске к лучшему. Поэтапно решаем проблемы, копившиеся много лет. Видно, что город преображается», — подчеркнул он.