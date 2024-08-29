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В «Спутнике» установят новые остановочные павильоны

10:00 | 29.08.2024 | Общество

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Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Несколько новых остановочных павильонов будет установлено в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области до конца текущего года.

В «Спутнике» установят новые остановочные павильоны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заканчиваются работы над остановочными павильонами на улице Изумрудной (на стороне школы имени М. Ю. Лермонтова) и на улице Радужной (у бассейна «Дельфин»). [...] Еще один запланировано поставить на улице Радужной (неподалеку от поликлиники)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Спутника».

В нем добавляется, что также новый остановочный павильон появится в исторической части Засечного.

«Вопрос установки и обновления остановок в «Спутнике» находится в ведении администрации Засечного сельсовета. Чтобы ускорить процесс, помощь предложил «Термодом». Строительный холдинг принимает участие в производстве и сборке павильонов», — отмечается в тексте.

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