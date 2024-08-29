Суд в Пензе взыскал почти 250 тыс. рублей с владельцев питбуля, напавшего на ребенка Общество

Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования прокурора, действующего в интересах несовершеннолетнего, на которого напал питбуль, и взыскал в солидарном порядке с владельцев собаки в пользу законного представителя ребенка 48 тыс. 482 рубля в качестве материального ущерба и 200 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, 20 февраля 2024 года двое детей находились на прогулке, один из них предложил другому показать своего питбуля.

«После того как несовершеннолетние подошли к дому, они остановились, чтобы посмотреть на собаку через окно, при этом входная дверь в жилое помещение была не заперта. Увидев незнакомого человека, собака выбежала из дома на улицу и набросилась на несовершеннолетнего», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, согласно записям камер видеонаблюдения, нападение началось в 16.49 и продолжалось 5 минут, в это время ребенок неоднократно падал и вставал, пытался скрыться от животного, закрывал лицо и тело руками, чтобы избежать укусов, а сын ответчиков безрезультатно пытался оказать ему помощь и оттащить собаку; справиться с ней в итоге удалось человеку, который мимо проезжал на автомобиле и увидел происходящее.

«В тот же день несовершеннолетний [...] был доставлен в больницу и госпитализирован в отделение травматологии и ортопедии», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что у ребенка были диагностированы множественные укушенные раны и ссадины, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

«Законные представители несовершеннолетнего [...] в судебном заседании пояснили, что до произошедшего случая несовершеннолетний [...] проходил лечение у невролога относительно имеющегося у него заикания, лечение имело результат, однако после случившегося заикание снова возобновилось; у ребенка имеется множество рубцов на теле от заживших укусов собаки, данные рубцы не поддаются лечению. После произошедшего ответчики по делу ни разу не приносили извинений, не предлагали материальную помощь или компенсацию морального вреда», — указано в сообщении.

В нем добавляется, что при определении размера денежной компенсации морального вреда суд принял во внимание ряд факторов, в том числе степень тяжести телесных повреждений, испытанные ребенком физические и нравственные страдания, степень вины ответчиков, не обеспечивших должный контроль за своей собакой и не принявших мер к добровольному возмещению вреда, а также наличие у них на иждивении четверых несовершеннолетних детей и неисполненных кредитных обязательств.

«Решение в законную силу не вступило», — сказано в пресс-релизе.