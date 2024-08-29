В Пензе водитель отсудил у управления ЖКХ компенсацию ущерба из-за выбоины на дороге Общество

Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым управление ЖКХ Пензы должно выплатить более 110 тыс. рублей владельцу автомобиля, получившего повреждения из-за выбоины на дороге.

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«29 июля 2023 года водитель управлял автомобилем «Volkswagen Passat», ехал по улице Карпинского, где у дома №106 произвел наезд на выбоину в асфальтовом покрытии. Его автомобиль получил повреждение стойки телескопической передней правой, подрамника переднего, шины переднего правого колеса, рычага поперечного переднего правого. Инспектором ДПС [...] был составлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, согласно которому на проезжей части вблизи канализационного люка имелась выбоина глубиной 20 см, шириной 140 см, длиной 180 см, ограждающие и предупреждающие знаки отсутствовали», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем добавляется, что Ленинский районный суд Пензы вынес решение о взыскании возмещения причиненного ущерба и расходов, связанных с судебным разбирательством, с управления ЖКХ Пензы, в компетенцию которого входит осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а поступившую на него жалобу ответчика — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 27 августа», — уточняется в тексте.