В Пензе 1 и 2 сентября ограничат продажу алкоголя Общество

Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена в Пензе 1 и 2 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Районным администрациям поручено провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию. Цель мероприятий — выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мониторинг объектов торговли на предмет соблюдения требований регионального законодательства будет организован совместно с УМВД России по городу Пензе во всех районах.