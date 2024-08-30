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В Пензе 1 и 2 сентября ограничат продажу алкоголя

18:02 | 30.08.2024 | Общество

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена в Пензе 1 и 2 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе 1 и 2 сентября ограничат продажу алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Районным администрациям поручено провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию. Цель мероприятий — выполнить общегородские задачи по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что мониторинг объектов торговли на предмет соблюдения требований регионального законодательства будет организован совместно с УМВД России по городу Пензе во всех районах.

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