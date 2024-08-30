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Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о расширении дороги по улице Новоселов в Пензе в рамках одной из федеральных программ

17:04 | 30.08.2024 | Общество

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о расширении дороги по улице Новоселов в микрорайоне Заря города Пензы в рамках реализации одной из федеральных программ.

Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о расширении дороги по улице Новоселов в Пензе в рамках одной из федеральных программ

Фото: Pnzreg.ru

По словам заместителя главы администрации Пензы Ярослава Щигорева, подготовлена проектно-сметная документация на обустройство дороги с четырьмя полосами движения, тротуарами и уличным освещением.

Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость взаимодействия с региональным Минстроем при реализации данного проекта.

«Синхронизируйте эту работу с региональным Минстроем, нужно заявляться с этим проектом для участия в федеральных программах. В 2025-2026 годах необходимо эту работу делать, учитывая, что микрорайон активно развивается», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства, состоявшегося в пятницу, 30 августа.

Он подчеркнул, что «Заря — перспективный микрорайон».

«Он будет и дальше расти вместе с развитием Пензы. Соответственно, нужно всю инфраструктуру туда подтягивать. Школу мы там построили, но напрашивается еще одна и детсад, и поликлиника, а также расширение дороги. У Зари очень хороший потенциал», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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