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Лагерь «Меридиан» станет базовым для отряда «Тигр»

09:24 | 31.08.2024 | Общество

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Пенза, 31 августа 2024. PenzaNews. Спортивно-оздоровительный лагерь «Меридиан» станет базовым для отряда содействия полиции «Тигр». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Лагерь «Меридиан» станет базовым для отряда «Тигр»

Фото: Pnzreg.ru

«Поддержал инициативу бойцов молодежного отряда «Тигр» об организации в лагере «Меридиан» первой зимней смены. С такими предложением выступили участники третьих учебно-тренировочных сборов, проходивших в спортивно-оздоровительном лагере «Меридиан». Теперь он станет для наших «тигров» базовым — здесь будут проводиться все мероприятия», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 30 августа.

Он обратил внимание на то, что за год лагерь сильно изменился, став круглогодичным.

«Мы поставили новые современные корпуса, модернизировали инженерные сети, закупили мебель и оборудование для пищеблока, создали пространства для тренировок и отдыха. Намерены развивать «Меридиан» и дальше», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, на закрытии трехнедельной смены молодежь активно высказывала свои пожелания по организации следующих сборов.

«Обязательно учтем их, чтобы у ребят был стимул приезжать на сборы, укреплять свое здоровье, получать новые навыки и продолжать эффективно помогать сотрудникам полиции в охране общественного порядка», — подчеркнул губернатор.

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