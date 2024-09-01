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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний

09:59 | 01.09.2024 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Днем знаний.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это один из самых трогательных праздников, который не оставляет равнодушным никого. Он объединяет поколения и наполняет каждого из нас радостью, волнением, улыбками и ожиданием чего-то нового», — подчеркнул спикер гордумы.

Он добавил, что после лета школы, лицеи, гимназии, колледжи, техникумы и вузы распахнут свои двери для тысяч учеников — всех тех, кто готов к открытиям и постижению наук.

«Для первоклассников прозвучат первые звонки, и в их жизни наступит новый этап, полный интересных и удивительных открытий. Для выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. А для учащихся ссузов и вузов этот год будет еще одним на пути к пополнению багажа знаний и навыков, помогающих освоить выбранную специальность», — отметил Владимир Мутовкин.

Он выразил уверенность в том, что многие их тех, для кого начинается первый или очередной учебный год, в будущем приумножат славу малой родины и Отечества.

«Дорогие ребята, искренне желаю вам успехов в учебе и упорства в достижении целей, педагогам — успехов в труде, а родителям учеников — мудрости и терпения! Пусть для каждого из вас новый учебный год будет щедрым на добрые события! Здоровья вам, счастья и мирного неба над головой! С праздником!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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