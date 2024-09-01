Новые автобусы будут курсировать по маршруту №93 в Пензе Общество

Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Новые автобусы будут курсировать по маршруту №93 «Совхоз-техникум — поселок Засурье» в Пензе с предстоящего понедельника, 2 сентября. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Со 2 сентября запускаем новые автобусы по маршруту «Совхоз-техникум — поселок Засурье», пролегающему через микрорайон Ахуны. Как я обещал его жителям, обратившимся во время телевизионной прямой линии, мы решим проблему транспортного сообщения микрорайона. В будни на маршруте №93 будут работать 13 автобусов большой вместимости, в выходные — 10. По графику интервал движения автобусов в часы пик не превышает 12 минут», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 1 сентября.

Он уточнил, что все машины 2024 года выпуска, они приспособлены для перевозок маломобильных граждан, оборудованы системой климат-контроля и информаторами объявления остановок.

«Предусмотрена безналичная оплата проезда», — добавил Олег Мельниченко.