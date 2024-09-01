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Российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать между Пензой и Кузнецком со 2 сентября

11:01 | 01.09.2024 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Электропоезд российского производства ЭП2ДМ будет ежедневно курсировать между Пензой и Кузнецком с предстоящего понедельника, 2 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги.

Российский электропоезд ЭП2ДМ будет курсировать между Пензой и Кузнецком со 2 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ЭП2ДМ построен полностью из российских комплектующих и соответствует самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Он развивает скорость до 120 км/ч», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что состав оборудован системой посадки и высадки пассажиров, в том числе маломобильных, как на высокие, так и низкие платформы.

«Интерьер салона имеет новые эргономичные пассажирские кресла, световые линии, USB разъемы для зарядки гаджетов, жидкокристаллические информационные табло, также есть места для перевозки велосипедов. В поезде функционирует система климатического контроля», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что из Пензы состав будет отправляться в 11.06, из Кузнецка — в 15.10.

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