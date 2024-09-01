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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении 13-летней девочки в Грабово

11:18 | 01.09.2024 | Общество

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Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней в селе Грабово Бессоновского района Пензенской области.

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении 13-летней девочки в Грабово. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных медиа размещена информация о том, [что] в селе Грабово Бессоновского района подростки пристают к 13-летней девочке, оскорбляют и угрожают насилием. Кроме того, сообщается о нападении на местных жителей. Следственными органами СУ СК России по Пензенской области по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.

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