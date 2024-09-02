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Движение по новой развязке на 624 км трассы М5 в Пензе открыто в тестовом режиме

15:01 | 02.09.2024 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Движение по новой транспортной развязке, которая построена в районе 624 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы, открыто в тестовом режиме в понедельник, 2 сентября. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Движение по новой развязке на 624 км трассы М5 в Пензе открыто в тестовом режиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С сегодняшнего дня мы начинаем в тестовом режиме движение по развязке 624 км. Делаем это почему? Потому что эта развязка пересекает М5, необходимо отработать движение транспорта, работу светофорных объектов», — сказал глава региона, видео опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что развязка будет функционировать в тестовом режиме два месяца.

«А потом мы ее уже окончательно откроем, запустим на работу в [...] постоянном режиме», — пояснил Олег Мельниченко.

По его словам, замечания по работе нового дорожного объекта будут учтены при корректировке организации движения по данной развязке.

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