Олег Мельниченко поздравил курсантов и преподавателей ПАИИ с началом учебного года Общество

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил курсантов и преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института с началом учебного года в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося на плацу ПАИИ в понедельник, 2 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что история учреждения, которому в текущем году исполняется 82 года, началась в годы Великой Отечественной войны, когда стране нужны были специалисты по артиллерийскому снабжению.

«Тогда артиллерия стала богом войны, доказала свою боевую эффективность в наступательных операциях. Теорию артиллерийского наступления разработал маршал Советского Союза Николай Николаевич Воронов, чье имя сейчас носит наш институт», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко напомнил, что в годы Великой Отечественной войны более 30 выпускников пензенского артучилища были удостоены звания Героя Советского Союза.

«Наши артиллеристы выполняли интернациональный долг в Афганистане. Защищали территориальную целостность России в Чеченской Республике. Отстаивали интересы нашей страны на Кубе, в Сирии, в странах Африки и Азии, в ближнем зарубежье. Сейчас выпускники и сотрудники института выполняют боевую работу на самых горячих направлениях специальной военной операции. Обеспечивают мероприятия СВО на территории России», — констатировал губернатор.

«Вы избрали своей профессией защиту Отечества, выдержав вступительные испытания. Впереди у вас еще много экзаменов в учебе и в жизни — на дисциплину, на знания и боевую подготовку, на мужество и стойкость, на верность боевому братству. Убежден, что вы пройдете их достойно, став достойными представителями офицерского корпуса российской армии», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в ПАИИ зачислены 259 человек, которые будут получать высшее и среднее профессиональное образование. Из них 96 человек — военнослужащие, в том числе 24 человека — участники СВО.