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В Сосновоборском районе прошла антитеррористическая тренировка на объекте социальной инфраструктуры

13:22 | 03.09.2024 | Общество

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Сосновоборск, 3 сентября 2024. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на объекте социальной инфраструктуры в Сосновоборском районе.

В Сосновоборском районе прошла антитеррористическая тренировка на объекте социальной инфраструктуры

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по недопущению захвата заложников и проведения аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия был отработан алгоритм действий персонала школы №3 рабочего поселка Сосновоборск при захвате заложников, а также информационного взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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