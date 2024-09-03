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Алексей Кардаков освобожден от должности начальника управления судебного департамента в Пензенской области

13:49 | 03.09.2024 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Алексей Кардаков освобожден от должности начальника управления судебного департамента в Пензенской области со 2 сентября, исполняющим обязанности руководителя ведомства назначена Юлия Подвалова. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Алексей Кардаков освобожден от должности начальника управления судебного департамента в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алексей Владимирович Кардаков возглавлял управление судебного департамента в Пензенской области со 2 июня 2015 года. Его период деятельности пришелся на наиболее сложное время работы управления в условиях санкций, кризисных явлений и ограниченных финансовых ресурсов, масштабных изменений процессуального законодательства, порядка судебного делопроизводства, реформирования деятельности в сфере закупок для государственных нужд, а также непростой санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и началом специальной военной операции», — отмечается в тексте.

«Алексей Владимирович сумел собрать настоящую команду специалистов, максимально настроенных на результат и продуктивное решение поставленных задач, при этом старался одновременно развивать, поддерживать и поступательно улучшать каждое направление деятельности по реализации возникающих потребностей судов. Коллектив управления высоко ценит работу плечом к плечу с Алексеем Владимировичем, его открытость и проницательность, готовность взять всю ответственность на себя», — добавляется в сообщении.

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