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В Пензе благотворители помогли собрать в школу 1,5 тыс. детей

16:05 | 05.09.2024 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. 1,5 тыс. детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу» в Пензе в преддверии нового учебного года. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе благотворители помогли собрать в школу 1,5 тыс. детей

Фото: T.me/basenkoAN

«Подвели итоги благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Она нацелена на оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделили мальчикам и девочкам, которым предстояло сесть за парты впервые. Для них сформировали наборы, включающие в себя ранцы и необходимые школьные принадлежности. В центрах социальной помощи семье и детям в торжественной обстановке вручили 386 таких комплектов. Всего акция охватила 1,5 тыс. несовершеннолетних», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 5 сентября.

Александр Басенко напомнил, что ранее в учреждениях соцобслуживания были сформированы реестры детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи в связи с подготовкой к новому учебному году.

«В этих целях была организована работа по привлечению к участию в акции предприятий и организаций различных форм собственности, бизнесменов. Кроме того, осуществлялся прием школьной и спортивной формы, детской обуви, ранцев, канцелярских принадлежностей от неравнодушных граждан», — добавил глава Пензы.

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