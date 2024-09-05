Новые автобусы начали курсировать по маршруту №149 до «Спутника» Общество

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Тринадцать новых автобусов начали курсировать по маршруту №149 «Пенза (улица Светлая) — Засечное («Город Спутник»)» в четверг, 5 сентября. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Как и планировалось, сегодня по маршруту №149 «Ул. Светлая — с. Засечное» на пензенские дороги вышли 13 новых автобусов большой вместимости. Автобусы марки «Foton» называют рабочими лошадками городского транспорта. Это надежные и удобные машины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Низкий уровень пола, пандус для заезда детских и инвалидных колясок, удобное расположение поручней, климат-контроль, система безналичной оплаты проезда — для комфортного проезда пассажиров созданы все условия», — добавил он.