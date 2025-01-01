В Пензе готовят документацию на капитальный ремонт моста на улице Токарной Общество

Пенза, 7 сентября 2024. PenzaNews. Подготовка необходимой документации для капитального ремонта моста через реку Пензу на улице Токарной ведется по поручению главы города Александра Басенко. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Пенщы Вадим Астафьев.

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«Сейчас проводятся все необходимые изыскания. Получить заключение государственной экспертизы рассчитываем в феврале-марте 2025 года. И дальше будет определяться источник финансирования для производства работ», — сказал он.

По словам Вадима Астафьева, мост останется в тех же границах, будут сохранены ширина проезжей части и два тротуара.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэрии, во время капремонта сооружение будет разобрано, в связи с чем движение автотранспорта приостановят, а для пешеходов планируется обустроить временный мост.

Предстоит частичная замена и ремонт существующих железобетонных балок пролетных строений, полное переустройство мостового полотна с заменой асфальтобетонного покрытия, деформационных швов, перильного ограждения.

Кроме того, планируются устройство ограждения вдоль проезжей части и восстановление разрушенных пешеходных зон.

Помимо этого, предусмотрены работы по восстановлению железобетонных элементов опор, устройству водоотвода с моста и укреплению конусов у береговых опор.