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В Пензе 8 сентября простятся с тренером по художественной гимнастике Татьяной Фальковой

12:13 | 07.09.2024 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2024. PenzaNews. Прощание с мастером спорта России по художественной гимнастике, тренером-преподавателем высшей квалификационной категории Татьяной Фальковой, скоропостижно скончавшейся на 67-м году жизни, пройдет в ритуальном зале на улице Карпинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 8 сентября.

В Пензе 8 сентября простятся с тренером по художественной гимнастике Татьяной Фальковой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации регионального Минспорта, траурная церемония начнется в 11.00.

«За 30 лет преподавательской деятельности Татьяна Алексеевна воспитала не одну талантливую гимнастку. Коллеги запомнят ее как профессионала своего дела, добросовестного, отзывчивого и чуткого человека. Коллектив министерства выражает глубокие соболезнования семье и близким Татьяны Алексеевны», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

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