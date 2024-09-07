В Пензе 8 сентября простятся с тренером по художественной гимнастике Татьяной Фальковой Общество

Пенза, 7 сентября 2024. PenzaNews. Прощание с мастером спорта России по художественной гимнастике, тренером-преподавателем высшей квалификационной категории Татьяной Фальковой, скоропостижно скончавшейся на 67-м году жизни, пройдет в ритуальном зале на улице Карпинского в Пензе в предстоящее воскресенье, 8 сентября.

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По информации регионального Минспорта, траурная церемония начнется в 11.00.

«За 30 лет преподавательской деятельности Татьяна Алексеевна воспитала не одну талантливую гимнастку. Коллеги запомнят ее как профессионала своего дела, добросовестного, отзывчивого и чуткого человека. Коллектив министерства выражает глубокие соболезнования семье и близким Татьяны Алексеевны», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.