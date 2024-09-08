Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

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«Уважаемые работники финансовой сферы Пензенской области! Поздравляю вас с праздником! В современных условиях значение вашей эффективной и плодотворной деятельности невозможно переоценить. Ваша профессия пользуется заслуженным признанием и уважением в обществе. Вы досконально разбираетесь в тонкостях функционирования финансовых рынков, бюджетного процесса, налогового и банковского законодательства, внедряете инновационные практики в сфере управления финансами», — отметил глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области бюджеты всех уровней социально ориентированы и способствуют динамичному развитию экономического потенциала, реализации целевых программ, повышению качества жизни.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам финансовой сферы.

«Ваши обширные знания, компетентность, активная гражданская позиция, накопленный опыт бесценны для молодого поколения финансистов», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам финансовой сферы крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.