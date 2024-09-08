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Запущено движение по новой дороге между селами Абашево и Паны

11:00 | 08.09.2024 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о запуске движения по новой дороге между селами Абашево и Паны.

Запущено движение по новой дороге между селами Абашево и Паны

Фото: Pnzreg.ru

«Запустили [...] движение по новой «туристической дороге» — между селами Абашево и Паны. Первыми в межрайонное путешествие поехали школьные автобусы — дети отправились на экскурсии в музеи», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую субботу, 7 сентября.

Он подчеркнул, что строительство дороги, соединившей Спасский и Наровчатский районы, а также подъездных путей к ней и реконструкция моста через Безымянный ручей состоялись благодаря нацпроектам, реализуемым по инициативе президента России Владимира Путина.

«Новая дорога имеет важное значение для развития этих муниципальных образований. Время в пути между Спасском и Наровчатом сократилось почти на час. В перспективе — обновление дороги, ведущей на Нижний Ломов. Улучшение транспортного сообщения придаст динамики развитию экономики районов Пензенской области и улучшит качество жизни граждан», — отметил Олег Мельниченко.

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