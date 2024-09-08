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Владимир Мутовкин поздравил танкистов с профессиональным праздником

12:42 | 08.09.2024 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил воинов-танкистов и ветеранов танковых войск с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил танкистов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В танковых войсках прошли службу немало пензенцев. Многим из них пришлось защищать наше государство от фашистских захватчиков и оказывать поддержку дружеским народам в борьбе с врагом. И сегодня верные славной памяти предков, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства, наши ребята, проявляя мужество и храбрость, отстаивают интересы России на полях сражений в зоне СВО. И мы гордимся их подвигами, веря, что и в дальнейшем наши танковые войска будут надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности родного государства», — подчеркнул спикер гордумы.

«От души желаю всем воинам-танкистам крепкого здоровья, большого счастья и, конечно же, мирного неба над головой! Пусть никогда не покидает вас стойкость духа и любовь к родному Отечеству!» — пожелал Владимир Мутовкин.

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