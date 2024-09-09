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Решение суда о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в Городищенском районе вступило в силу

12:20 | 09.09.2024 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Решение Арбитражного суда Пензенской области от 15 марта 2024 года о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, который был заключен между администрацией Городищенского района и ООО «Аллер-Авто» в 2011 году, вступило в законную силу.

Решение суда о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в Городищенском районе вступило в силу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили законность данного решения.

Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области, администрация Городищенского района незаконно сформировала земельный участок площадью почти 9 га с расположенным на нем прудом и продала его коммерческой организации.

«При этом пруд был образован на реке Дерилейке, в силу прямого указания закона принадлежащей государству, в связи с чем орган местного самоуправления не имел прав на распоряжение земельным участком под водным объектом. Прокурор обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным и возвращении в собственность государства земельного участка. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой Пензенской области.

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