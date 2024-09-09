«Ремстройсервис» выплатит 250 тыс. рублей жителю Заречного, который четыре месяца провел на больничном после падения около дома Общество

Заречный, 9 сентября 2024. PenzaNews. ООО «Ремстройсервис» выплатит 250 тыс. рублей жителю Заречного Пензенской области, который упал на обслуживаемой данной организацией придомовой территории, после чего провел на больничном четыре месяца. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Зареченского городского суда.

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«Житель Заречного обратился в суд с иском к ООО «Ремстройсервис» о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. В исковом заявлении истец указал, что в середине марта 2024 года в утреннее время он вышел из подъезда дома, спустился по ступенькам на тротуарную дорожку, сделав шаг по которой, поскользнулся и упал. К месту падения была вызвана бригада скорой помощи, и истец был госпитализирован в экстренном порядке в травматологическое отделение, где ему поставили диагноз и провели операцию, итогом которой была фиксация лодыжки спицами, пластиной и винтами. После их удаления истец в течение нескольких месяцев ходил на костылях. Последствиями падения были две операции и четыре месяца нахождения на больничном листе», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что истец просил суд взыскать с ответчика сумму, в которую включил утраченный заработок, расходы на приобретение лекарственных препаратов, 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от суммы, которая будет присуждена судом в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

«До судебного заседания от истца и представителя ответчика в адрес суда поступило письменное ходатайство о прекращении производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, согласно которому ответчик обязуется выплатить истцу денежную сумму в размере 250 тыс. рублей. Также стороны просили провести судебное заседание в их отсутствие. В судебном заседании с участием прокурора суд, проанализировав условия мирового соглашения и изучив материалы дела, посчитал возможным его утвердить, о чем вынес определение», — говорится в сообщении.