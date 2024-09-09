В Пензе по маршруту №66 начали курсировать новые автобусы Общество

Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Новые автобусы начали курсировать по маршруту №66 «Аэропорт — «Арбековская застава» в Пензе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Еще 13 новых автобусов большой вместимости начали курсировать по улицам Пензы в минувшие выходные. В рейс вышли машины по маршруту №66 «Аэропорт — «Арбековская застава». До конца недели количество нового подвижного состава увеличится до 26. Несколько автобусов в настоящее время проходят предварительный технический осмотр», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 9 сентября.

«Как и планировали, новые и удобные автобусы марки «Foton» запустили в течение первой недели сентября. 55 машин распределены по трем маршрутам: №93 («Совхоз-техникум — поселок Засурье»), №149 («Ул. Светлая — с. Засечное) и №66», — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, «развитие транспортного сообщения в Пензенской агломерации идет уверенными темпами».

«Мы стремимся к тому, чтобы качество пассажирских перевозок росло», — подчеркнул губернатор.