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В Пензе 16 сентября начнет работу виртуальная выставка, посвященная рекламным объявлениям губернских газет

12:07 | 10.09.2024 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Виртуальная выставка архивных документов «Рекламные объявления из губернских газет конца XIX – начала XX века» начнет работу в Пензе 16 сентября.

В Пензе 16 сентября начнет работу виртуальная выставка, посвященная рекламным объявлениям губернских газет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее готовят пензенские архивисты совместно с сотрудниками управления архивами Свердловской области.

Выставка будет доступна на сайтах и в аккаунтах в соцсетях министерства по делам архивов Пензенской области и госархива региона.

«В Пензенской губернии на конец XIX – начало ХХ веков насчитывались десятки заводов и сотни магазинов, лавок, ремесленников, учителей и разного рода умельцев, предлагающих свои услуги. Поначалу вся реклама заключалась лишь в вывесках у своих домов и магазинов с перечислением ассортимента товара или перечня оказываемых услуг. Однако с активным развитием торговли требовался выход уже на более широкую публику», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства по делам архивов Пензенской области.

В нем добавляется, что идеальной площадкой для размещения рекламы стали печатные издания, в частности, газета «Пензенские губернские ведомости».

Из текста следует, что на выставке будут представлены образцы дореволюционной рекламы.

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