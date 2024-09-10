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В Спасске прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

13:00 | 10.09.2024 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Спасске.

В Спасске прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая вопросы по обнаружению самодельного взрывного устройства, а также по проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В процессе проведенного мероприятия отработан алгоритм действий персонала ФОКа при обнаружении взрывного устройства и информационного взаимодействия с территориальными органами МВД, МЧС и ФСБ.

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