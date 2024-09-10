На территории стадиона «Первомайский» в Пензе размещена мемориальная доска Андрею Машенцеву, погибшему в зоне СВО Общество

Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Мемориальная доска старшему лейтенанту Андрею Машенцеву, погибшему при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в сентябре 2023 года, открыта на территории комплексного стадиона «Первомайский» в Пензе, где он работал в должности главного инженера с 2012 по 2022 годы.

Фото: Sport.pnzreg.ru

В церемонии, которая состоялась во вторник, 10 сентября, приняли участие родители Андрея Машенцева — Елена и Сергей Машенцевы, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева.

«Сегодня мы благодарим родителей Андрея за то, что воспитали такого героя. Он любил не только каждый свой объект, на котором работал, но и людей. Поэтому даже в последние минуты жизни думал не о себе, а о спасении товарища. Память о нем будет всегда в наших сердцах», — сказал Олег Ягов, обращаясь к присутствующим.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, в зоне СВО Андрей Машенцев командовал взводом инженерно-саперных войск. Он посмертно награжден орденом Мужества.